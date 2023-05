SOIRÉE AFTERWORK DOMAINE DES CONQUÊTES 220 Chemin des Conquêtes, 16 juin 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Une soirée conviviale dans la cour extérieure d’un Domaine viticole. Soirée dansante avec Elsa le 16 juin et soirée dansante sur des reprises de chansons des Années 80 à nos jours, le 23 juin..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

220 Chemin des Conquêtes

Aniane 34150 Hérault Occitanie



A convivial evening in the outdoor courtyard of a wine estate. Dance party with Elsa on June 16 and dance party with songs from the 80’s to today on June 23.

Una velada de convivencia en el patio exterior de una finca vinícola. Fiesta de baile con Elsa el 16 de junio y fiesta de baile con versiones de canciones de los 80 hasta hoy el 23 de junio.

Ein geselliger Abend im Außenhof eines Weinguts. Tanzabend mit Elsa am 16. Juni und Tanzabend mit Coverversionen von Liedern aus den 80er Jahren bis heute am 23. Juni.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT