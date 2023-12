GUEULETON DES CONQUÊTES 220 Chemin des Conquêtes Aniane, 13 septembre 2023, Aniane.

Aniane Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-13 11:30:00

fin : 2023-09-13 14:00:00

Un peu sur le même format que le « Casse-croûte vigneron », nous privatisons notre espace de dégustation le temps du déjeuner afin de vous faire découvrir notre Domaine, au programme : présentation du Domaine et visite de Cave, dégustation de l’ensemble des cuvées accompagnées de planches repas. Une touche gourmande vous sera proposé en fin de repas !

EUR.

220 Chemin des Conquêtes

Aniane 34150 Hérault Occitanie



