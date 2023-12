LE GUEULETON DES CONQUÊTES 220 Chemin des Conquêtes Aniane, 7 février 2023, Aniane.

Aniane Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-07 11:30:00

fin : 2024-12-28 14:00:00

Une immersion privilégiée dans notre Domaine familiale, le temps du déjeuner partez à la découverte du monde du vin dans un cadre convivial et chaleureux. Au programme : présentation du Domaine et visite de Cave commentée, dégustation de l’ensemble des cuvées accompagnées de jolies planches repas à partagé. Une touche gourmande vous sera proposé en fin de repas ! Les Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 11h30 à 14h. Uniquement sur réservation.

220 Chemin des Conquêtes

Aniane 34150 Hérault Occitanie



