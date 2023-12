Polar – Cie La Clinquaille 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 24 mars 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24 15:50:00

.

Théâtre d’objets – Le mois du Polar – Tout public dès 5 ans.

La nuit tombe sur le musée de la ville. L’inauguration de la nouvelle exposition se termine et les invités repartent. Seuls restent les deux gardiens qui s’affairent autour du joyau de l’exposition, le collier d’or et de diamants de la Princesse Ivanovna. Le musée ferme ses portes, et la dernière ronde faite, le

joyau peut dormir tranquille… Enfin presque, car une ombre masquée se faufile et l’impensable se produit : le collier disparaît dans un nuage de fumée… Convoqué sur les lieux, l’inspecteur Jack Black commence son enquête. Qui parmi les invités présents à la cérémonie d’ouverture a pu commettre le larcin ? Sur les traces de chacun d’entre eux, l’inspecteur déroule le fil de l’histoire pour savoir qui est le mystérieux Voleur.

EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)