La valse du marcassin – Cie Les Âmes Nocturnes 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 17 mars 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 17:20:00

Théâtre visuel, magie et humour – Tout public dès 8 ans.

Un voyage à travers la poésie cachée de notre monde. La Valse du Marcassin est l’épopée fantasque, absurde, improbable, hilarante et décoiffante d’une famille joyeusement infernale qui pourrait bien être la vôtre. Cécile, Julien et… l’Enfant. Trois âmes de bonne volonté caracolent sur le fil de la vie, et constatent avec joie que malgré tout, l’invisible le plus fou, celui des rêves, peut s’incarner à tout moment, si l’on y croit… Comme un marcassin qui valserait joyeusement sur une avenue vide au petit matin…

Dans ce spectacle tissé de magie, d’humour absurde et de trouvailles visuelles réjouissantes, le duo Cécile Roussat et Julien Lubek nous emmènent revisiter notre quotidien sans dessus dessous et plus qu’inquiétant, pour y découvrir, grâce au filtre de l’humour et de la fantaisie, que l’espoir et la beauté sont dans l’œil de celui qui regarde…

EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



