fin : 2024-03-02 . Cirque – Tout public. L’école de cirque Gus Circus présente un nouveau spectacle qui décline la thématique du printemps. Un clin d’oeil au printemps des poètes qui cette année 2024 effeuillera la Grâce. Cette nouvelle création s’attache à redonner de la couleur à notre quotidien au sortir de l’hiver et des affres de l’actualité, tout en s’appliquant à mettre en avant toute la grâce inhérente aux arts circassiens, entremêlée d’une dimension poétique. Equilibre entre les humains et la nature, de l’aérien pour les rêves, de l’acrobatie pour appréhender le quotidien parfois torturé, de la jongle pour rebondir dans cet univers tourmenté qui retrouve toutes ses couleurs avec l’arrivée du printemps, porteur d’espoirs…

Le Gus Circus revient sur la scène de l’ECLA avec un plaisir non dissimulé, un partenariat qui permet à tous ses pratiquants de grandir, de participer à cette aventure collective, l’aventure circassienne. EUR.

