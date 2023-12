Ami.e.s Il faut faire une pause – Julien Fournet 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 25 février 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 16:15:00

.

Excursion philosophique participative – Tout public dès 12 ans.

Ami·e·s, cette «pause» est une invitation à la pensée et à la joie qu’elle procure : une pièce courte, manuelle, joviale, pleine de chutes d’eau, de lianes et de vagues, avec un guide qui s’appelle Jean.

Jean nous embarque pour une excursion intime, philosophique et aventureuse avec de la pâte à modeler, des cocottes en papier et une infusion au thym. Et c’est un peu magique. C’est une quête mystique : nous cherchons ce qui se joue ici-même, pendant le spectacle, derrière l’épaisse forêt de la culture, s’enfoncer jusqu’aux genoux et s’abandonner aux vagues…

EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)