Collection – Cie La Dame du premier 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 21 février 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 11:00:00

.

Théâtre d’objets – Mercredi sans écran – Jeune public dès 8 ans.

La pétillante Melle Morot, déléguée du ministère du Patrimoine affectif de l’Agence de Sauvegarde des Doudous, vient présenter la Collection de coffres à doudous Josef Lagavitch. Après un bref historique sur le doudou à travers les âges, la forme parfois étonnante qu’il peut prendre, le problème de son odeur, de sa discrétion, vous admirerez la Collection Josef Lagavitch, dans laquelle est conservé le patrimoine affectif des doudous et de leurs propriétaires. Vous découvrirez notamment la véritable histoire du premier homme à marcher sur la lune, la naissance d’une vocation de pompière, un doudou retrouvé sur une plage à Calais… des « petites » histoires traversant la Grande Histoire !

Au croisement entre théâtre et création plastique, ce spectacle déambulatoire rend hommage à nos enfances en abordant avec une légèreté de façade, et beaucoup d’humour, des questions plus profondes qu’il n’y paraît.

EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)