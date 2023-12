Grandir c’est chouette 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Saint-Vallier

Saône-et-Loire Grandir c’est chouette 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 18 février 2024, Saint-Vallier. Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:30:00

fin : 2024-02-18 . Film d’animation – Tout public dès 3 ans. Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-12 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Saint-Vallier, Saône-et-Loire Autres Code postal 71230 Lieu 22 rue Victor Hugo Adresse 22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Ville Saint-Vallier Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Latitude 46.6416642 Longitude 4.36729157 latitude longitude 46.6416642;4.36729157

22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/