Petit Théâtre à Bretelles – Cie Bidul’théâtre 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Saint-Vallier

Saône-et-Loire Petit Théâtre à Bretelles – Cie Bidul’théâtre 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 11 février 2024, Saint-Vallier. Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 11:15:00

fin : 2024-02-11 11:45:00 . Théâtre d’objets – Fête du Livre – Jeune public de 18 mois à 5 ans. Chaque livre-objet contient une histoire originale mise en jeu par la voix et les gestes du comédien, tour à tour colporteur, conteur, chanteur et marionnettiste. Il crée une relation interactive avec le public en utilisant des rituels de chansons de gestes que les enfants peuvent reprendre pour faire avancer l’action. EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Saint-Vallier, Saône-et-Loire Autres Code postal 71230 Lieu 22 rue Victor Hugo Adresse 22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Ville Saint-Vallier Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Latitude 46.6416477 Longitude 4.36727145 latitude longitude 46.6416477;4.36727145

22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/