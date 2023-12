Le Mariage forcé – Cie 800 litres de paille 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Saint-Vallier

Début : 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00 . Théâtre classique revisité – Fête du livre – Tout public dès 11 ans. Sganarelle, cinquantenaire fortuné et naïf, veut épouser la pimpante et fougueuse Dorimène qui voit en lui l’occasion de financer sa vie libertaire. Quand il prend conscience du projet de sa dulcinée, le galant va tout faire pour tenter de faire annuler ce mariage. EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

