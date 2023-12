Elo Jazz Duo – Elo Jazz 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 28 janvier 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 16:00:00

fin : 2024-01-28 17:15:00

Ambiance lounge et jazzy autour de chansons élégantes, choisies à l’occasion de ce Tea time par Elodie et Olivier. Joli bouquet musical pour ce mois de janvier composé de standards de jazz, chansons françaises, tubes internationaux réarrangés et compositions.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



