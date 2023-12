Eri – Cie Tritons 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 20 janvier 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 10:45:00

.

Ouverture de saison – Jeune public dès 3 ans – Conte musical et théâtre d’objets sauvages.

Adoptée et élevée par un couple de mésanges, Eri doit faire face à l’arrivée de l’hiver : l’instinct de ses parents adoptifs l’appelle à migrer vers des contrées plus clémentes. Comment peut-elle faire, sans ailes, pour les accompagner ? Comment quitter le grand chêne où elle habite ? Ce spectacle propose une parenthèse au milieu d’un espace préservé de l’intervention humaine, le genre d’endroit précieux et rare dont nos rêves sont remplis, que l’on voudrait pouvoir atteindre en quelques pas.

EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)