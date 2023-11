Musique : Mel Bonis, les compositrices et leurs univers 22 Rue Saint-Michel Chartres, 23 novembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

« La musique doit humblement chercher à faire plaisir, l’extrême complication est le contraire de l’art », affirme Debussy. Les ingrédients : sensibilité, passion, parfois une pointe d’impressionnisme ou une touche d’exotisme..

Jeudi 2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . 10 EUR.

22 Rue Saint-Michel

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



« Music must humbly seek to please, extreme complication is the opposite of art », says Debussy. The ingredients: sensitivity, passion, sometimes a touch of impressionism or exoticism.

« La música debe buscar humildemente agradar, la complicación extrema es lo contrario del arte », decía Debussy. Los ingredientes: sensibilidad, pasión, a veces una pizca de impresionismo o un toque exótico.

« Die Musik muss bescheiden danach streben, Freude zu bereiten, extreme Kompliziertheit ist das Gegenteil von Kunst », sagt Debussy. Die Zutaten: Sensibilität, Leidenschaft, manchmal ein Hauch von Impressionismus oder ein Hauch von Exotik.

