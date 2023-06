Exposition au coin de ma rue 22 rue Saint-Médard Thouars, 15 septembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Héliora nous invite à partir à la redécouverte de Thouars à travers une série d’illustrations colorées du patrimoine thouarsais. Cette exposition s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine..

2023-09-15 fin : 2023-09-23 19:00:00. EUR.

22 rue Saint-Médard À la galerie 22

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Héliora invites us to rediscover Thouars through a series of colorful illustrations of its heritage. This exhibition is part of the European Heritage Days.

Héliora nos invita a redescubrir Thouars a través de una serie de coloridas ilustraciones de su patrimonio. Esta exposición forma parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Héliora lädt uns ein, Thouars anhand einer Reihe von farbenfrohen Illustrationen des Thouarser Kulturerbes neu zu entdecken. Diese Ausstellung findet im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes statt.

