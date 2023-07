RASSEMBLEMENT MULTI-ÉPOQUES 22 rue Saint Martin Herbéviller, 19 août 2023, Herbéviller.

Herbéviller,Meurthe-et-Moselle

C’est LE rendez-vous incontournable du territoire de Vezouze en Piémont : la fête multi-époques se tiendra les 19 et 20 août à Herbéviller.

Au programme, bal folk, campement, animations, marché artisanal et fermier. Déjà 25 troupes soit 300 personnes costumées en vikings, gladiateurs, soldats, troupes médiévales… se préparent pour faire sensation.. Tout public

Dimanche 2023-08-19 10:00:00 fin : 2023-08-19 23:59:00. 0 EUR.

22 rue Saint Martin Prairie du centre équestre de la Manade

Herbéviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



It’s THE not-to-be-missed event in the Vezouze en Piémont region: the multi-epoque festival will be held on August 19 and 20 in Herbéviller.

On the program: folk dance, camp, entertainment, craft and farmer’s market. Already 25 troupes, or 300 people, dressed as Vikings, gladiators, soldiers, medieval troops… are getting ready to cause a sensation.

Es LA cita ineludible de la región de Vezouze en Piémont: el festival multiépoca se celebrará los días 19 y 20 de agosto en Herbéviller.

En el programa: danza folclórica, campamento, animación, artesanía y mercado agrícola. Ya hay 25 comparsas, es decir, 300 personas, vestidas de vikingos, gladiadores, soldados, tropas medievales, etc. que se preparan para causar sensación.

Es ist DER unumgängliche Termin für die Region Vezouze en Piémont: Das Multi-Epoque-Fest findet am 19. und 20. August in Herbéviller statt.

Auf dem Programm stehen Folk-Bal, Zeltlager, Animationen, Handwerks- und Bauernmarkt. Bereits 25 Truppen oder 300 Personen, die als Wikinger, Gladiatoren, Soldaten, mittelalterliche Truppen usw. kostümiert sind, bereiten sich darauf vor, für Aufsehen zu sorgen.

Mise à jour le 2023-07-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS