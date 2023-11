9 ÈME FÊTE DES PLANTATIONS 22 Rue Saint-Genest Labarthe-Inard, 26 novembre 2023, Labarthe-Inard.

Labarthe-Inard,Haute-Garonne

La manifestation réunira des producteurs d’arbres fruitiers de variétés locales, des producteurs de semences biologiques reproductibles, des associations de passionnés par la biodiversité, des pépiniéristes spécialisés en vivaces, succulentes, bonsaïs, aromatiques….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

22 Rue Saint-Genest SALLE DES FÊTES

Labarthe-Inard 31800 Haute-Garonne Occitanie



The event will bring together producers of local varieties of fruit trees, producers of reproducible organic seeds, associations of biodiversity enthusiasts, nurserymen specializing in perennials, succulents, bonsais, aromatics?

El evento reunirá a productores de variedades locales de árboles frutales, productores de semillas ecológicas reproducibles, asociaciones de entusiastas de la biodiversidad, viveros especializados en plantas perennes, suculentas, bonsáis, hierbas aromáticas, etc

Die Veranstaltung vereint Obstbauern lokaler Sorten, Hersteller von nachbaufähigem biologischem Saatgut, Verbände, die sich für die biologische Vielfalt begeistern, Baumschulen, die sich auf Stauden, Sukkulenten, Bonsai, Kräuter usw. spezialisiert haben

Mise à jour le 2023-10-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE