Ussé fête Halloween 22 Rue Saint-Benoît Rigny-Ussé, 29 octobre 2023, Rigny-Ussé.

Rigny-Ussé,Indre-et-Loire

Le Château d’Ussé se mettra au diapason pour vous faire partager un peu de la magie d’Halloween avec ses citrouilles sur les pelouses. Durant toutle week-end, des bonbons attendront les enfants à l’entrée du château..

Lundi 2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 7 EUR.

22 Rue Saint-Benoît

Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Château d?Ussé will be in tune to share a little of the magic of Halloween with its pumpkins on the lawns. Throughout the weekend, candy will be waiting for children at the château entrance.

El castillo de Ussé estará a tono para compartir un poco de la magia de Halloween con sus calabazas sobre el césped. Durante todo el fin de semana, habrá dulces esperando a los niños en la entrada del castillo.

Das Château d’Ussé wird mit Kürbissen auf den Rasenflächen einen Hauch von Halloween verbreiten. Während des gesamten Wochenendes warten am Eingang des Schlosses Süßigkeiten auf die Kinder.

Mise à jour le 2023-10-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme