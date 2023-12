JEDI AVANT DREDI – BÉATRICE DE LA BOULAYE « HÉROÏNE » 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte, 11 janvier 2024, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 20:00:00

fin : 2024-01-11

Des héroïnes de Molière à Rihanna, en passant par Audrey Hepburn, Frida Kahlo ou encore des icônes issues de sa propre vie, Béatrice de La Boulaye nous entraîne dans un voyage furieusement chouettard, à la fois pédagogique, hilarant et fondamentalement humain. « Héroïnes » est avant tout une ode à l.

TARIF & RÉSERVATION :

● Tarif plein (place orchestre) : 28,00 €

● Catégorie B (balcon) : 22,00 €

● Spectacle & Dîner : 58,00 €

(Et si vous dîniez avec votre héroïne ? Après le spectacle, Jedi Avant Dredi vous propose un dîner confidentiel pour mieux connaître l’artiste du jour… Ce billet vous donne automatiquement accès à une place en catégorie A).

● Réservation en ligne uniquement sur Helloasso .

– – – – – – – –

AU PROGRAMME :

Née en Vendée, Béatrice fait des études littéraires à Poitiers puis Paris et enfin Dublin. Pour Jedi Avant Dredi, Béatrice sera VOTRE héroïne !

C’est accidentellement que ce spectacle a vu le jour : une commande d’une adaptation de Molière (qui tombe à l’eau); une résidence au Théâtre de Fontainebleau (à honorer); une date de représentation (annoncée) : le 10 novembre 2022; c’est parfois la vie qui vous offre l’opportunité de vous rendre créatif.

En un mois s’est mise en place de façon évidente cette thématique des héroïnes… de Molière… mais aussi celles, en écho, d’hier et d’aujourd’hui, de fiction et de la vraie vie, et surtout de les notions de Liberté, de créativité et d’une féminité « à contre-courant » qui en découlent.

Héroïne :

1 – Femme qui fait preuve de vertus exceptionnelles, qui se dévoue à une cause

2 – Personnage principal féminin d’une œuvre ou d’une aventure

3 – Médicament et stupéfiant dérivé de la morphine

Si je m’intéresse aux Héroïnes c’est parce qu’elles me réconcilient, aujourd’hui, à 41 ans, avec la féminité, le féminin…

Féminin : De la femme ; qui est propre à la femme

Bon ben le problème il commence là pour moi… Qu’est ce qui est propre à la femme ?

Si tu lis Femme actuelle, la femme c’est la douceur, la délicatesse, la faiblesse, la dentelle, le vernis à ongle, la résignation, l’infériorité, le silence, la discrétion, les sautes d’humeur, l’hystérie…

Merde je suis pas une femme alors ! Moi ce qu’on m’a transmis c’est qu’être une femme est synonyme de Force, de Pouvoir, d’Energie, d’Intelligence, de Complémentarité, de Confiance en soi, de Plaisir, de Liberté et de Rigolade.

Ou alors c’est le « propre de la femme » qui lui est pas si propre…

Pendant un moment j’ai cru que j’étais seule au monde avec mon ressenti de femme…A l’adolescence, j’ai même commencé à être fâchée avec les autres, les femmes, et ça a duré loooooooongtemps. Je me suis pris un gros bashing d’un groupe de meufs. Plus personne ne me parlait …

Sororité ? Ça s’écrit comment ? Ok, désormais je me méfierais des femmes et j’irais dans le clan des mecs… mes égaux… Misogyne… c’est ça je suis devenue misogyne… et soit disant un brin « masculine ». J’ai vécu ma vie de femme libre et solitaire, sans bande de copines, pendant vingt ans…

Et puis j’ai été enceinte… D’une petite fille… ah…Ok bien reçu le message le Destin, je vais bosser là dessus…

Et puis comme si ça avait pas suffi, je me suis pris ma féminité en pleine poire à 39 ans avec un petit cancer du sein…

Allez c’est bon, vas y fais péter les sœurs. Mes premières Héroïnes, c’est mes potes de cancer… sororité, bienveillance, la Boobs Community m’a accueillie. Ça y est, j’ai intégré un crew de meufs, et j’ai enfin découvert ce que c’était que la solidarité féminine…

Et puis ça m’a chatouillé cette histoire… je dois pas être la seule à avoir poussé dans mon coin avec force et liberté… et là je me suis penchée sur les héroïnes, de la vraie vie, de la fiction, et j’ai arrêté d’être seule.

Les Célimène, les Christiane Taubira, les Carmen, les Delphine Horvilleur, les Béatrice Dalle, les Audrey Hepburn, les Frida Kahlo, les Josephine Baker, les Rihanna, je retrouve chez elles le féminin auquel j’ai été biberonnée : Liberté, Créativité, Confiance. Sauf que le plus beau, c’est pas d’être une héroïne… c’est d’être une anti- héroïne…

.

22 Rue Rabelais Théâtre Municipal

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



