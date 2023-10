MOMENT MUSICAL 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte, 15 novembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Venez écouter et encouragerles élèves de l’école intercommunnale et de dansz ( EIMD ).

2023-11-15 fin : 2023-11-15 20:00:00. .

22 rue Rabelais Théâtre Municipal

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and listen to and support the students of the Ecole Intercommunnale et de Dansz ( EIMD )

Venga a escuchar y apoyar a los alumnos de la Escuela Intercomunitaria de Danza ( EIMD )

Hören Sie zu und ermutigen Sie die Schüler der Ecole intercommunnale et de dansz ( EIMD )

