LA QUESTION C’EST POURQUOI ? 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte, 10 novembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Nouvelle création de la troupe de théâtre l’Envol.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

22 Rue Rabelais théatre municipal

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



New creation by the Envol theater company

Nueva creación de la compañía de teatro Envol

Neue Kreation der Theatergruppe l’Envol

Mise à jour le 2023-10-31 par Vendée Expansion