Balade de La Petite Pierre à Erckartswiller 22 rue Principale La Petite-Pierre, 7 août 2023, La Petite-Pierre.

La Petite-Pierre,Bas-Rhin

Cette balade vous conduira de La Petite Pierre au paisible et verdoyant village d’Erckartswiller, jusqu’au Centre Théodore Monod, en lisière de forêt..

2023-08-07 fin : 2023-08-07 . 0 EUR.

22 rue Principale

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est



This walk takes you from La Petite Pierre to the peaceful, leafy village of Erckartswiller, to the Centre Théodore Monod on the edge of the forest.

Este paseo le llevará desde La Petite Pierre hasta el tranquilo y frondoso pueblo de Erckartswiller, hasta el Centro Théodore Monod, en la linde del bosque.

Diese Wanderung führt Sie von La Petite Pierre in das friedliche und grüne Dorf Erckartswiller bis zum Centre Théodore Monod am Waldrand.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre