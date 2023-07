Ferme Avicole de la Vallée Blanche 22 rue Principale Estrebay, 12 juillet 2023, Estrebay.

Estrebay,Ardennes

Vente à la ferme tous les jours de 10h à 16h, sur les marchés de Revin et Givet, Vente en livraison sur Charleville le jeudi après midi tous les 15 jours, vente à distance en Drive Fermier des Ardennes. Marché de Renwez le 4ème vendredi du mois..

22 rue Principale Laval d’Estrebay

Estrebay 08260 Ardennes Grand Est



Sale at the farm every day from 10 am to 4 pm, on the markets of Revin and Givet, Sale with delivery in Charleville on Thursday afternoon every 15 days, distance selling in Drive Fermier des Ardennes. Market of Renwez on the 4th Friday of the month.

Venta en la granja todos los días de 10 a 16 horas, en los mercados de Revin y Givet, venta por entrega en Charleville los jueves por la tarde cada dos semanas, venta a distancia en el Drive Fermier des Ardennes. Mercado de Renwez el cuarto viernes de cada mes.

Verkauf ab Hof täglich von 10 bis 16 Uhr, auf den Märkten von Revin und Givet, Lieferverkauf in Charleville am Donnerstagnachmittag alle 14 Tage, Fernverkauf über Drive Fermier des Ardennes. Markt in Renwez am 4. Freitag des Monats.

