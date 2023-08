Visite du site archéologique de l’ancienne abbaye de Graufthal 22 rue Principale Eschbourg, 16 septembre 2023, Eschbourg.

Eschbourg,Bas-Rhin

Visite du site archéologique de l’ancienne abbaye de Graufthal. Découvrez les résultats de la campagne de la fouille programmée 2022 menée par Jacky Koch (Archéologie Alsace)..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . 0 EUR.

22 rue Principale

Eschbourg 67320 Bas-Rhin Grand Est



Visit the archaeological site of the former Graufthal Abbey. Discover the results of the 2022 excavation campaign led by Jacky Koch (Archéologie Alsace).

Visite el yacimiento arqueológico de la antigua abadía de Graufthal. Descubra los resultados de la campaña de excavación programada para 2022 dirigida por Jacky Koch (Archéologie Alsace).

Besichtigung der archäologischen Stätte der ehemaligen Abtei Graufthal. Entdecken Sie die Ergebnisse der Kampagne der geplanten Ausgrabung 2022, die von Jacky Koch (Archéologie Alsace) geleitet wird.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre