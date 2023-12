PORTES OUVERTES DE L’ATELIER BOIS EMMAÜS 22 Rue Ohl des Marais Saint-Dié-des-Vosges, 13 décembre 2023 13:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

L’atelier bois d’Emmaüs Vosges fait son marché de noël ! Ouverture de la boutique solidaire toute la journée, vente de décorations de noël artisanales, création participative d’une sculpture, présentation atelier bois et vente de légumes avec Vosges Ruralités Services.. Tout public

Mercredi 2023-12-13 13:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. 0 EUR.

22 Rue Ohl des Marais Emmaüs Vosges

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The Emmaüs Vosges wood workshop holds its Christmas market! The Emmaüs Vosges wood workshop will be open all day, selling handcrafted Christmas decorations, creating a sculpture, presenting its wood workshop and selling vegetables with Vosges Ruralités Services.

¡El taller de madera de Emmaüs Vosges celebra su mercadillo de Navidad! La tienda solidaria estará abierta durante todo el día, con la venta de adornos navideños hechos a mano, la creación de una escultura por parte de los participantes, una presentación del taller de madera y la venta de verduras con los Servicios Vosges Ruralités.

Die Holzwerkstatt von Emmaüs Vosges macht ihren Weihnachtsmarkt! Ganztägige Öffnung des Solidaritätsladens, Verkauf von handgefertigtem Weihnachtsschmuck, Mitgestaltung einer Skulptur, Präsentation der Holzwerkstatt und Verkauf von Gemüse mit Vosges Ruralités Services.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES