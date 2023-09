CONCERT : THE SLINGERS DUO 22 Rue Notre Dame Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel CONCERT : THE SLINGERS DUO 22 Rue Notre Dame Saint-Mihiel, 30 septembre 2023, Saint-Mihiel. Saint-Mihiel,Meuse . Tout public

Samedi 2023-09-30 16:00:00 fin : 2023-09-30 . 0 EUR.

22 Rue Notre Dame Les bêtises de Jean

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

Mise à jour le 2023-09-26 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu 22 Rue Notre Dame Adresse 22 Rue Notre Dame Les bêtises de Jean Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Lieu Ville 22 Rue Notre Dame Saint-Mihiel latitude longitude 48.891825;5.5411838

22 Rue Notre Dame Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/