SCENE OUVERTE 22 Rue Notre Dame Saint-Mihiel, 28 septembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Et si vous bousculiez vos jeudis ?

Amateur de musique, musicien(ne), chanteur(euse) ou simplement pour boire un verre de vin et partager une planche de fromages et charcuterie dans une ambiance folle, bienvenus(es) !

On compte sur votre bonne humeur, sur votre mélomanie et surtout sur votre envie de passer un excellent moment à la cave à vins Les Bêtises de Jean.. Tout public

Jeudi 2023-09-28 18:00:00 fin : 2023-12-21 21:00:00. 0 EUR.

22 Rue Notre Dame Les bêtises de Jean

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



How about shaking up your Thursdays?

Whether you’re a music lover, a musician, a singer or just want to enjoy a glass of wine and a cheese and charcuterie board in a crazy atmosphere, we’d love to hear from you!

We’re counting on your good mood, your love of music and, above all, your desire to have a great time at Les Bêtises de Jean wine cellar.

¿Qué tal si te animas los jueves?

Tanto si te gusta la música, como si eres músico, cantante o simplemente quieres disfrutar de una copa de vino y una tabla de quesos y embutidos en un ambiente de locos, ¡nos encantaría conocerte!

Contamos con tu buen humor, tu amor por la música y, sobre todo, tus ganas de pasarlo en grande en la bodega Les Bêtises de Jean.

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Donnerstage durcheinander bringen?

Musikliebhaber, Musiker, Sänger oder einfach nur, um ein Glas Wein zu trinken und ein Käse- und Wurstbrett in einer verrückten Atmosphäre zu teilen – herzlich willkommen!

Wir zählen auf Ihre gute Laune, Ihre Musikliebhaberei und vor allem auf Ihre Lust, eine tolle Zeit im Weinkeller Les Bêtises de Jean zu verbringen.

