Atelier : Boucles d’Oreilles en Fêtes 22 Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 23 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Atelier boucles d’oreilles en fêtes pour adultes.

Réservation et informations supplémentaires en boutique, au 09 81 46 90 00.

2023-12-23 15:30:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

22 Rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Holiday earrings workshop for adults.

Reservations and further information in store, on 09 81 46 90 00

Taller festivo de pendientes para adultos.

Reservas y más información en la tienda, en el teléfono 09 81 46 90 00

Workshop « Festliche Ohrringe » für Erwachsene.

Reservierungen und weitere Informationen in der Boutique, unter 09 81 46 90 00

Mise à jour le 2023-11-24 par Valence Romans Tourisme