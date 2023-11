Atelier : Bracelet en Cuir (pour soi ou à offrir) 22 Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 9 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Atelier bracelet en cuir (pour soi ou à offrir) pour enfants.

2h d’atelier découverte, matériel semi-pro fourni

À partir de 7 ans

Réservation et informations supplémentaires en boutique, au 09 81 46 90 00.

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 12:30:00. EUR.

22 Rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Leather bracelet workshop (for yourself or as a gift) for children.

2-hour discovery workshop, semi-pro equipment supplied

Ages 7 and up

Reservations and further information in store, on 09 81 46 90 00

Taller de pulseras de cuero (para uno mismo o para regalar) para niños.

taller de descubrimiento de 2 horas, material semiprofesional proporcionado

A partir de 7 años

Reservas y más información en la tienda, en el teléfono 09 81 46 90 00

Lederarmband-Workshop (für sich selbst oder zum Verschenken) für Kinder.

2-stündiger Schnupperworkshop, Semi-Profi-Material wird bereitgestellt

Ab 7 Jahren

Reservierung und weitere Informationen in der Boutique, unter 09 81 46 90 00

