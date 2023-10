Atelier : Fabriquer un oiseau en cuir 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 25 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

2 à 3 heures de cours pratique et théorique.

A partir de 15 ans

Matériel professionnel fourni.



Les ateliers sont tenu à partir de 3 participants, possibilités d’annulation de l’atelier 24h à l’avance..

2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 13:00:00. EUR.

22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



2 to 3 hours of practical and theoretical lessons.

From age 15

Professional equipment supplied.



Workshops are held for a minimum of 3 participants, and can be cancelled 24 hours in advance.

de 2 a 3 horas de clases prácticas y teóricas.

A partir de 15 años

Equipamiento profesional proporcionado.



Los talleres tienen un mínimo de 3 participantes y pueden cancelarse con 24 horas de antelación.

2 bis 3 Stunden praktischer und theoretischer Unterricht.

Ab einem Alter von 15 Jahren

Professionelles Material wird zur Verfügung gestellt.



Die Workshops werden ab 3 Teilnehmern durchgeführt, Absage des Workshops 24 Stunden im Voraus möglich.

