Atelier Parents / Enfants : Bracelet en cuir 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Atelier Parents / Enfants : Bracelet en cuir 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 5 novembre 2023, Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère,Drôme Atelier découverte à partager



En duo 5 €



De 6 à 99 ans

Matériel semi-pro fourni.

2023-11-05 10:30:00 fin : 2023-11-05 12:30:00. EUR.

22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discovery workshop to share



Duo 5 ?



Ages 6 to 99

Semi-pro equipment supplied Taller de descubrimiento para compartir



Dúo 5 ?



De 6 a 99 años

Equipo semi-profesional proporcionado Entdeckungsworkshop zum Teilen



Im Duett 5 ?



Von 6 bis 99 Jahren

Mise à jour le 2023-10-20 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d'Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu 22 rue Mathieu de la Drôme Adresse 22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme

