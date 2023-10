Atelier : Paysages simple à l’aquarelle 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Atelier : Paysages simple à l’aquarelle 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 4 novembre 2023, Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère,Drôme Atelier pour enfants, 2 heure d’atelier découverte.

A partir de 7 ans, matériel semi-pro fourni..

2023-11-04 10:30:00 fin : 2023-11-04 12:30:00. EUR.

22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Children’s workshop, 2-hour discovery workshop.

From age 7, semi-pro equipment supplied. Taller para niños, taller de descubrimiento de 2 horas.

A partir de 7 años, equipo semiprofesional proporcionado. Workshop für Kinder, 2 Stunden Entdeckungsworkshop.

