Atelier maquillage d’halloween 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 29 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Cette année encore, les ateliers de maquillages d’Halloween sont de retour.

Maquillage enfants ou adultes, pour passer une journée et / ou une soirée inoubliable et terrifiante.



de 3 à 6 € hors demande spéciale..

2023-10-29 15:00:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Halloween make-up workshops are back again this year.

Make-up for children or adults, for an unforgettable and terrifying day and/or evening.



from 3 to 6 ? except by special request.

Este año vuelven los talleres de maquillaje de Halloween.

Maquillaje para niños o adultos, para pasar un día y/o una noche inolvidable y terrorífica.



de 3 a 6€ excepto bajo petición especial.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Halloween-Make-up-Workshops.

Schminken Sie Kinder oder Erwachsene, um einen unvergesslichen und gruseligen Tag und/oder Abend zu verbringen.



von 3 bis 6 ? außer auf besonderen Wunsch.

Mise à jour le 2023-10-20 par Valence Romans Tourisme