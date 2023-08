Atelier création de bijoux en cuir (dès 7 ans) : bracelets colorés 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 30 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Atelier de création de bijoux en cuir à partir de 7 ans : thème » Bracelets colorés » le Samedi 30 Septembre de 15h30 à 17h30..

2023-09-30 15:30:00 fin : 2023-09-30 17:30:00. EUR.

22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Leather jewelry workshop for children aged 7 and over: theme « Colorful bracelets » on Saturday September 30 from 3:30 to 5:30 pm.

Taller de diseño de joyas de cuero para niños a partir de 7 años: tema « Pulseras de colores », el sábado 30 de septiembre de 15.30 a 17.30 h.

Workshop zur Herstellung von Lederschmuck für Kinder ab 7 Jahren: Thema « Bunte Armbänder » am Samstag, den 30. September von 15:30 bis 17:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-21 par Valence Romans Tourisme