Atelier Aquarelle : Initiation aux Paysages adultes (dès 15ans) 22 Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 2 septembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Ateliers d’initiation à l’aquarelle chez Graines de couleurs pour adultes (dès 15ans)

2 à 3h de cours pratique et théorique

Matériel semi-pro fourni.

Infos et réservations au 09 81 46 90 00 ou par mail : grainesdecouleurs26@gmail.com.

2023-09-02 15:30:00 fin : 2023-09-02 18:30:00. EUR.

22 Rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Introductory watercolor workshops at Graines de couleurs for adults (from age 15)

2 to 3 hours of practical and theoretical instruction

Semi-pro equipment provided.

Information and bookings on 09 81 46 90 00 or by e-mail: grainesdecouleurs26@gmail.com

Talleres de iniciación a la acuarela en Graines de couleurs para adultos (a partir de 15 años)

de 2 a 3 horas de clases prácticas y teóricas

Material semiprofesional proporcionado.

Información y reservas en el 09 81 46 90 00 o por correo electrónico: grainesdecouleurs26@gmail.com

Einführungsworkshops in die Aquarellmalerei bei Graines de couleurs für Erwachsene (ab 15 Jahren)

2 bis 3 Stunden praktischer und theoretischer Unterricht

Semiprofessionelles Material wird zur Verfügung gestellt.

Infos und Reservierungen unter 09 81 46 90 00 oder per E-Mail: grainesdecouleurs26@gmail.com

Mise à jour le 2023-08-19 par Valence Romans Tourisme