Atelier aquarelle Adultes : Jungle tropicale 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 26 août 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Atelier aquarelle : thème Jungle Tropicale

Réservé aux adultes à partir de 15 ans (matériel fourni).

2023-08-26 10:30:00 fin : 2023-08-26 12:30:00. EUR.

22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Watercolor workshop: Tropical Jungle theme

For adults aged 15 and over (materials supplied)

Taller de acuarela: tema Selva tropical

Para adultos a partir de 15 años (materiales proporcionados)

Aquarell-Workshop: Thema Tropischer Dschungel

Reserviert für Erwachsene ab 15 Jahren (Material wird gestellt)

Mise à jour le 2023-08-21 par Valence Romans Tourisme