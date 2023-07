Atelier Aquarelle Enfants : Les Fruits de Saison 22 Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 12 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Atelier aquarelle, les fruits de saison, 2h de cours pratique accessible tout niveau

Pour les enfants de 7 à 14 ans (matériel fourni).

2023-07-12 10:30:00 fin : 2023-07-12 12:30:00. EUR.

22 Rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Watercolor workshop, fruits of the season, 2-hour practical class for all levels

For children aged 7 to 14 (materials supplied)

Taller de acuarela, frutas de temporada, 2 horas de clases prácticas accesibles a todos los niveles

Para niños de 7 a 14 años (material suministrado)

Aquarell-Workshop, Früchte der Saison, 2 Std. praktischer Kurs zugänglich für alle Niveaus

Für Kinder von 7 bis 14 Jahren (Material wird gestellt)

Mise à jour le 2023-06-17 par Valence Romans Tourisme