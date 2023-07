Atelier Aquarelle : Les Bases pour bien Démarrer (Dès 15ans) 22 Rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 8 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Atelier aquarelle, initiation aux paysages, 2h à 3h de cours pratiques et théoriques à partir de 15 ans (matériel fournis).

2023-07-08 16:00:00 fin : 2023-07-08 19:00:00. EUR.

22 Rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Watercolor workshop, introduction to landscapes, 2h to 3h of practical and theoretical lessons from 15 years upwards (equipment supplied)

Taller de acuarela, iniciación al paisaje, de 2 a 3 horas de clases prácticas y teóricas a partir de 15 años (material suministrado)

Aquarell-Atelier, Einführung in die Landschaftsmalerei, 2 bis 3 Stunden praktischer und theoretischer Unterricht ab 15 Jahren (Material wird gestellt)

