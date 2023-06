Initiation à l’aquarelle chez Graines de Couleurs (dès 7 ans) 22 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère, 5 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Ateliers d’initiation à l’aquarelle chez Graines de couleurs.



Tous les mercredis en Juillet-Août de 10h30 à 12h30.

4 thématiques s’alterneront : Fleurs-paysages-fruits-galaxie..

2023-07-05 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-30 12:30:00. .

22 rue Mathieu de la Drôme Graines de Couleurs

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Introductory watercolor workshops at Graines de couleurs.



Every Wednesday in July and August from 10:30 a.m. to 12:30 p.m.

4 themes will alternate: Flowers-landscapes-fruits-galaxy.

Talleres de iniciación a la acuarela en Graines de couleurs.



Todos los miércoles de julio y agosto de 10.30 a 12.30 h.

se alternarán 4 temas: Flores-paisajes-frutas-galaxia.

Workshops zur Einführung in die Aquarellmalerei bei Graines de couleurs.



Jeden Mittwoch im Juli und August von 10:30 bis 12:30 Uhr.

4 Themen werden sich abwechseln: Blumen-Landschaften-Früchte-Galaxie.

Mise à jour le 2023-06-02 par Valence Romans Tourisme