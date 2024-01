Théâtre : Pink Machine 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre, jeudi 14 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14

Cie 1% Artistique

Notre boule à facettes intérieure

La compagnie 1% Artistique entrouvre pour nous sa Pink Machine. Elle dévoile sa collection de paillettes et faux cils pour une célébration joyeuse et expérimentale des icônes féminines qui peuplent la culture pop. Invitées d’honneur de ce cabaret déjanté, trois drag-queens mènent la danse et font voler en éclats stéréotypes et normes sociales, tout en devisant sur les codes de la beauté et de la féminité. Mais l’émancipation n’est pas chose aisée, et la maîtresse de cérémonie de la Machine, Pinkessa, tire les ficelles et maîtrise mieux que quiconque l’art de la manipulation.

Avec cette plongée délicieusement glamour à la rencontre de nos stars, Garance Bonotto nous propose un cache-cache amusé avec nos fantasmes, avec les images qui nous construisent et, parfois, nous détruisent. Elle nous invite à revisiter notre relation, affective, intime, avec les icônes, tantôt pesantes, tantôt exaltantes, qui accompagnent nos vies. Alors on remet un peu de rose aux joues, un peu de rouge aux lèvres, et on se retrouve à la Pink Machine !

A partir de 15 ans

Durée : 1h30

Réservation obligatoire

Cie 1% Artistique

Notre boule à facettes intérieure

La compagnie 1% Artistique entrouvre pour nous sa Pink Machine. Elle dévoile sa collection de paillettes et faux cils pour une célébration joyeuse et expérimentale des icônes féminines qui peuplent la culture pop. Invitées d’honneur de ce cabaret déjanté, trois drag-queens mènent la danse et font voler en éclats stéréotypes et normes sociales, tout en devisant sur les codes de la beauté et de la féminité. Mais l’émancipation n’est pas chose aisée, et la maîtresse de cérémonie de la Machine, Pinkessa, tire les ficelles et maîtrise mieux que quiconque l’art de la manipulation.

Avec cette plongée délicieusement glamour à la rencontre de nos stars, Garance Bonotto nous propose un cache-cache amusé avec nos fantasmes, avec les images qui nous construisent et, parfois, nous détruisent. Elle nous invite à revisiter notre relation, affective, intime, avec les icônes, tantôt pesantes, tantôt exaltantes, qui accompagnent nos vies. Alors on remet un peu de rose aux joues, un peu de rouge aux lèvres, et on se retrouve à la Pink Machine !

A partir de 15 ans

Durée : 1h30

Réservation obligatoire

.

22 Rue Louis Lo Basso Théâtre des Bains Douches

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie