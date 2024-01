Théâtre : Je serai feu 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre, jeudi 22 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Début : 2024-02-22 20:00:00

Dans le cadre du festival En Attendant l’Éclaircie

Cie OKO

En Attendant l’Éclaircie, c’est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en Normandie ! Plusieurs théâtres en région s’unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 23 février 2024, le festival pose ses valises au Théâtre des Bains-Douches.

Marina Tsvetaïeva est une poétesse russe parmi les plus originales du XXe siècle. La qualité de son œuvre ne fut pas reconnue de son vivant, et il fallut attendre les années 1960 pour qu’on lui confère une place dans la sphère littéraire. « Je serai feu » dit toute la difficulté à se retrouver étranger dans un autre pays et à trouver sa place ici et là-bas. Mais surtout le besoin de s’accrocher à l’amour coûte que coûte pour rêver toujours et encore ?

Tout public

Durée : 1h

22 Rue Louis Lo Basso Théâtre des Bains-Douches

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie communication@theatrebainsdouches.fr



