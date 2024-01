Théâtre : Le Tir Sacré 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre, jeudi 8 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08

Petite Foule Production / Marine Colard

Goaaaaal !

T-shirts de sport, shorts de couleurs vives et chaussettes bien remontées sur le tibia… nos deux athlètes sont prêtes pour une performance haletante. Dans un face-à-face complice qui vire parfois à la compet’, la chorégraphe Marine Colard et sa coéquipière enchaînent les postures et gestuelles olympiques, puisant dans tous les sports : équitation, natation, haltérophilie ou encore ski alpin (on n’oublie pas de fléchir les genoux).

Collectionnant les records, elles sont portées par une bande-son à la hauteur de leurs exploits athlétiques, composée de commentaires sportifs dits en direct ou enregistrés. La frénésie, passionnante ou hystérique, qui fait vriller la voix des journalistes crée une ambiance de coupe du monde dans la salle de spectacle. La situation devient aussi cocasse ou même pathétique, quand l’emballement des mots semble incontrôlé, frisant le chauvinisme nauséabond, flirtant avec un sexisme latent…

A partir de 8 ans

Durée : 55 min

Réservation obligatoire

22 Rue Louis Lo Basso Théâtre des Bains Douches

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



