Théâtre : Le Tir Sacré 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre, jeudi 8 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08

Goaaaaal !

Dans un face-à-face complice qui vire parfois à la compet’, la chorégraphe Marine Colard et sa coéquipière enchaînent les postures et gestuelles olympiques, puisant dans tous les sports : équitation, natation, haltérophilie ou encore ski alpin (on n’oublie pas de planter le bâton !).

T-shirts de sport, shorts de couleurs vives et chaussettes bien remontées sur le tibia obligatoires !!!

Tout public

Durée : 55 min

22 Rue Louis Lo Basso Théâtre des Bains-Douches

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie communication@theatrebainsdouches.fr



