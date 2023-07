Performance : Portraits Détaillés 22 Rue Louis Lo Basso Le Havre, 24 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Ponctuelle / Lucien Fradin

Autoportraits de gays, pédés, bis, homos

Lucien Fradin, comédien et metteur en scène, tombe un jour sur un véritable trésor : une centaine de lettres datant des années 80, réponses à une petite annonce passée dans le journal Gay International. Parcourant ces écrits, il plonge avec délice dans une galerie d’autoportraits, peintures fidèles et absolument subjectives, fictions intimes et désirs inavoués, d’une communauté qu’on entend rarement parler d’elle-même.

Il complète sa collection avec des chansons, des témoignages d’amis, ses propres souvenirs et propose sur scène un montage, kaléidoscope inspiré sur le moment, qui fait entendre des voix et des récits, loin des représentations classiques et stéréotypées de l’homosexualité.

Soyons prévenu·e·s, Lucien Fradin appelle un chat un chat… alors pédés, folles, trans, pédales locales… à vous

la parole !

A partir de 15 ans.

Durée 1h15.

Lieu : Théâtre des Bains-Douches..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 . .

22 Rue Louis Lo Basso

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



La Ponctuelle / Lucien Fradin

Self-portraits of gays, queers, bisexuals and homos

One day, actor and director Lucien Fradin stumbles across a treasure trove of letters dating back to the 80s, replies to a classified ad placed in the newspaper Gay International. Browsing through these writings, he plunges with delight into a gallery of self-portraits, faithful and absolutely subjective paintings, intimate fictions and unacknowledged desires, of a community that is rarely heard talking about itself.

He completes his collection with songs, testimonials from friends and his own recollections, and brings to the stage a montage, an inspired kaleidoscope of voices and stories, far removed from the classic, stereotyped representations of homosexuality.

Be warned, Lucien Fradin calls a spade a spade? so fags, queers, trans people, local queers? the floor is yours!

the floor!

Ages 15 and up.

Running time: 1h15.

Location: Théâtre des Bains-Douches.

La Ponctuelle / Lucien Fradin

Autorretratos de gays, queers, bisexuales y homosexuales

Un día, el actor y director Lucien Fradin se encontró con un verdadero tesoro: un centenar de cartas de los años 80, respuestas a un anuncio publicado en el periódico Gay International. Hojeando estos escritos, se sumerge con deleite en una galería de autorretratos, cuadros fieles y absolutamente subjetivos, ficciones íntimas y deseos no reconocidos, de una comunidad a la que rara vez se oye hablar de sí misma.

Completa su colección con canciones, testimonios de amigos y sus propios recuerdos, y sobre el escenario presenta un montaje, un inspirado caleidoscopio de voces e historias, muy alejado de las representaciones clásicas y estereotipadas de la homosexualidad.

Atención, Lucien Fradin llama a las cosas por su nombre… así que maricones, maricas, transexuales, maricas locales… ¡la palabra es vuestra!

¡decid lo que queráis!

A partir de 15 años.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Lugar: Théâtre des Bains-Douches.

Die Pünktliche / Lucien Fradin

Selbstporträts von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Homosexuellen

Lucien Fradin, Schauspieler und Regisseur, stößt eines Tages auf einen wahren Schatz: Hunderte von Briefen aus den 80er Jahren, die auf eine Anzeige in der Zeitung Gay International antworten. Als er die Briefe durchsieht, taucht er mit Vergnügen in eine Galerie von Selbstporträts ein, getreue und absolut subjektive Gemälde, intime Fiktionen und unausgesprochene Wünsche einer Gemeinschaft, die man selten über sich selbst sprechen hört.

Er ergänzt seine Sammlung mit Liedern, Aussagen von Freunden und eigenen Erinnerungen und bringt eine Montage auf die Bühne, ein Kaleidoskop aus dem Moment heraus, das Stimmen und Geschichten weit weg von den klassischen und stereotypen Darstellungen der Homosexualität zu Gehör bringt.

Wir sind gewarnt: Lucien Fradin nennt die Dinge beim Namen… also Schwuchteln, Verrückte, Transen, lokale Schwuchteln… Ihr seid dran!

das Wort!

Ab 15 Jahren.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Ort: Théâtre des Bains-Douches.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche