OPEN DES ELLES DE L’EST 22 rue Lafayette Maxéville, 23 novembre 2023, Maxéville.

Maxéville,Meurthe-et-Moselle

Deuxième tournoi féminin du Green Squash Tour, l’Open Les Elles de l’Est met un point d’honneur à mettre la femme au centre de sa compétition et de son organisation. Représenté aujourd’hui par Nolwenn Madec (Squash du Rêve), Cléa Stein (TSB Jarville) et Sandra Delpierre (Evae), elles dévoilent ce projet commun.

Si l’Open PSA des Elles de l’Est se déroule au Squash du Rêve à Maxéville, l’organisation de cet open se veut commune au Grand-Est : « Christopher Votion (gérant du Squash du Rêve) voulait unifier la dynamique féminine qu’il y a dans le Grand-Est, les joueuses s’entendent bien être elles et nous avons voulu porter un tournoi commun pour unifier tout cela», explique Nolwenn Madec, joueuse du Squash du Rêve et co-organisatrice du tournoi. Dans ce but, le comité d’organisation de cet open est quasiment exclusivement composé de femmes. « L’organisation féminine est pour promouvoir le sport féminin, montrer qu’une femme peut pratiquer, qu’elle soit enceinte ou autre », éclaire Cléa Stein, joueuse du TSB Jarville et membre de l’organisation, « ce n’est pas seulement l’aspect sport mais aussi managérial avec l’arbitrage et le juge arbitrage. Nous voulons montrer que les femmes peuvent être organisatrices et pas seulement participantes », complète Nolwenn Madec.

Les clubs de Maxéville, Jarville, Strasbourg et Joinville font d’ores et déjà vivre l’aventure mais à termes, l’ambition est d’inclure un maximum d’associations de la ligue.. Tout public

Vendredi 2023-11-23 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

22 rue Lafayette Squash du Rêve

Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-11-15 par DESTINATION NANCY