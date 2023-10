La petite messe solennelle de G.Rossini 22 rue Lacépède Aix-en-Provence, 15 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’ensemble vocal Gyptis interprète « La Petite messe solennelle » de Rossini, accompagné de six solistes, d’une pianiste et d’un accordéoniste..

2023-10-15 18:00:00 fin : 2023-10-15 19:30:00. EUR.

22 rue Lacépède Chapelle des Jésuites – Lycée du Sacré Coeur

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Gyptis vocal ensemble performs Rossini’s « La Petite messe solennelle », accompanied by six soloists, a pianist and an accordionist.

El conjunto vocal Gyptis interpreta la Petite messe solennelle de Rossini, acompañado por seis solistas, un pianista y un acordeonista.

Das Vokalensemble Gyptis führt Rossinis « La Petite messe solennelle » auf, begleitet von sechs Solisten, einer Pianistin und einem Akkordeonspieler.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence