Découverte de bières : Secret Santa 22 Rue Joseph Morlent Le Havre, 6 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Bières et Fromages s’associent avec Les Buveuses de Bières pour faire découvrir des bières de Noël.

Participez à la soirée Secret Santa, à L’Underdogs BeerGarden , le 6 décembre à partir de 19h..

2023-12-06 19:00:00 fin : 2023-12-06 21:00:00. .

22 Rue Joseph Morlent Underdogs Beer Garden

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Bières et Fromages has teamed up with Les Buveuses de Bières to present Christmas beers.

Join us for Secret Santa, at L’Underdogs BeerGarden , on December 6 from 7pm.

Bières et Fromages se asocia con Les Buveuses de Bières para presentarte las cervezas navideñas.

Ven a la velada del amigo invisible en Underdogs BeerGarden el 6 de diciembre a partir de las 19:00.

Bières et Fromages hat sich mit Les Buveuses de Bières zusammengetan, um Weihnachtsbiere zu präsentieren.

Nehmen Sie an der Secret Santa Party im L’Underdogs BeerGarden , am 6. Dezember ab 19 Uhr teil.

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche