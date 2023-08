Fascinant Week-end V&D : Initiation à la dégustation au Champagne Dauby 22 rue Jeanson Aÿ-Champagne, 20 octobre 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Le Champagne Dauby propose deux initiations à la dégustation :

– Présentation de la structure suivie d’une dégustation à l’aveugle.

– Dégustation insolite dans notre cave taillée dans la craie..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 18:00:00.

22 rue Jeanson Champagne Dauby

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



Champagne Dauby offers two introductory tasting sessions:

– Presentation of the structure followed by a blind tasting.

– Unusual tasting in our chalk cellar.

Champagne Dauby ofrece dos sesiones de cata introductorias:

– Presentación de la estructura seguida de una cata a ciegas.

– Cata insólita en nuestra bodega de tiza.

Champagne Dauby bietet zwei Einführungen in die Weinverkostung an:

– Vorstellung der Struktur, gefolgt von einer Blindverkostung.

– Ungewöhnliche Verkostung in unserem in Kreide gehauenen Keller.

