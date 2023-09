Festival | Sud’Oise sur scène 22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin, 15 novembre 2023, Saint-Maximin.

Saint-Maximin,Oise

Cette année encore les communes de Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny, et

Saint-Vaast lès Mello, se sont associées pour organiser la 8ème édition du Festival

«Sud’Oise sur scène» consacrée principalement au théâtre mais aussi à la musique..

2023-11-15 fin : 2023-11-18 . 0 .

22 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France



Once again this year, the communes of Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny, and

Saint-Vaast lès Mello, have joined forces to organize the 8th edition of the Festival

« Sud-Oise sur scène » festival, devoted mainly to theater, but also to music.

Un año más, los municipios de Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny y

Saint-Vaast lès Mello se han unido para organizar el 8º festival Sud-Oise sur scène

« Festival Sud-Oise sur scène », que se centrará principalmente en el teatro, pero también en la música.

Auch in diesem Jahr haben die Gemeinden Saint-Maximin, Cramoisy, Thiverny und

Saint-Vaast lès Mello, um die 8. Ausgabe des Festivals zu organisieren

« Sud?Oise sur scène » zu veranstalten, das hauptsächlich dem Theater, aber auch der Musik gewidmet ist.

