Théâtre marionnettes « Banquise Blues » 22 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc, 6 décembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Sur la banquise, un petit manchot ne fait que se plaindre tout au long de la journée ! Il fait trop froid, trop chaud, il y a trop de neige, trop de monde,… Jusqu’à sa rencontre avec un morse philosophe qui va lui montrer que l’hiver, ça peut être fun !

Le spectacle sera suivi d’un bord de scène et un goûter sera offert.

Sur inscription.

Ce spectacle vous est proposé par la bibliothèque de Lesparre-Médoc..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:00:00. EUR.

22 rue Jean-Jacques Rousseau Bibliothèque

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the ice floe, a little penguin does nothing but complain all day long! It’s too cold, too hot, too much snow, too many people… Until he meets a philosophical walrus who shows him that winter can be fun!

The show will be followed by an on-stage party and a snack.

Registration required.

This show is brought to you by the Lesparre-Médoc library.

En la banquisa, un pequeño pingüino no hace más que quejarse todo el día Hace demasiado frío, demasiado calor, demasiada nieve, demasiada gente… Hasta que conoce a una morsa filosófica que le enseña que el invierno puede ser divertido

El espectáculo irá seguido de una merienda en el escenario.

Inscripción obligatoria.

Este espectáculo está patrocinado por la biblioteca de Lesparre-Médoc.

Auf der Eisscholle hat ein kleiner Pinguin den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich zu beschweren! Es ist zu kalt, zu heiß, es gibt zu viel Schnee, zu viele Menschen, … Bis er auf ein philosophisches Walross trifft, das ihm zeigt, dass der Winter auch Spaß machen kann!

Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen Bühnenrand und einen kleinen Imbiss.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Diese Vorstellung wird Ihnen von der Bibliothek von Lesparre-Médoc angeboten.

